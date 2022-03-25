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15:00, 25 марта 2022 года 177 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали 37 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 177 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 107 302), госпитализировали 37 человек.



Накануне выписали 864 жителя региона. Умерли три пациента (с начала пандемии в области скончались 1 817 человек).





Артём Ежаков





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