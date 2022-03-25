Главная » Новости



14:30, 25 марта 2022 года Губернатор Орловской области подвел итоги дорожного ремонта в 2021 году Андрей Клычков сегодня выступил перед депутатами областного совета с отчетом об итогах деятельности регионального правительства.





Губернатор Орловской области в ходе своего выступления на сессии регионального заксобрания рассказал об итогах дорожного ремонта в 2021-м году. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано 89,4 километра региональных и межмуниципальных дорог, 20,9 км автодорог местного значения в г. Орле и Орловском муниципальном округе, а также был внедрен 2-й этап интеллектуальной транспортной системы в г. Орле. Объем финансирования составил 1,3 млрд рублей.





Полный доклад главы Орловской области публикует telegram-канал «Телеграммы из Орла».





Артём Ежаков





Новости СМИ2