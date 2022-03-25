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11:51, 25 марта 2022 года Наталья Георгиева: «Работник культуры это не профессия, это призвание» Сегодня – День работников культуры. Кого объединяет этот праздник, и как поддерживается сфера культуры на уровне государства, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала начальник управления культуры и архивного дела Орловской области Наталья Георгиева.





Наталья Петровна, сегодня - День работников культуры, и я вас поздравляю с этим профессиональным праздником. Как вы пришли в эту профессию? Это было мечтой детства? - С детства я не мечтала быть работником культуры, я хотела быть учителем. Но так сложилось, что моя мама была руководителем сельского дома культуры в Покровском районе, и я и мои сестры выросли в этом сельском доме культуры, участвовали в художественной самодеятельности, все свое свободное время мы проводили именно там. Возможно, это было предпосылкой тому, что я поступила в Орловский государственный институт культуры, закончила его с красным дипломом, и буквально спустя несколько месяцев после окончания я пришла на работу в областной центр народного творчества. А потом уже - в управление культуры ведущим специалистом, была заместителем начальника управления, и вот теперь возглавляю управление культуры и архивного дела Орловской области. Как мне кажется, в сфере культуры может работать не каждый, потому что дарить людям радость, несмотря ни на что, это не всегда просто. Да и заработная плата не самая большая у работников культуры. Чем вы привлекаете молодежь, чтобы она шла работать в сферу культуры, и идёт ли она? - Работник культуры это не профессия, это призвание. Годами проверено, что в нашей сфере нет случайных людей. Те, кто понимают, что это не их сфера, быстро уходят, но если остаются, то остаются на всю жизнь. Средний возраст работников культуры значительно выше сорока лет, особенно в сельской местности. В Орловской области, в одном из немногочисленных регионов, сохранена трёхуровневая система образования в сфере культуры. У нас в регионе действуют 34 детских школ искусств, три средних специальных учебных заведения - колледж культуры, музыкальный колледж, художественное училище, и высшая ступень - это Орловский государственный институт культуры. Это и дает право с детства приобщаться и получать образование в сфере культуры, и уже молодому человеку в дальнейшем можно понять - сможет ли, хочет ли он пробовать себя в сфере культуры. У нас свыше 700 учреждений культуры - это и музеи, и библиотеки, и дома культуры, и концертные организации, и театры. И день работника культуры это тот день, когда все наши профессии объединены, это универсальный праздник, объединяющий все сферы культуры. Молодёжь участвует и работает в профессиональных творческих коллективах, особенно те ребята, которые окончили консерватории - у нас для этого есть база - Губернаторский симфонический оркестр, Губернаторский камерный хор «ЛИК». Актёр - выпускники института культуры приходят в наши четыре театра, а для небольшого региона четыре театра это важно. И мы поддерживаем молодёжь - есть именные губернаторские стипендии для молодых талантливых актеров, которые ежегодно выплачиваются в качестве поддержки. Направлений очень много. Мы стараемся трепетно и бережно к выпускникам, которые к нам приходят, показываем все возможности, которые у нас есть. Тем более что с 2019 года реализуется национальный проект «Культура», и нам очень приятно, что мы находимся на одной ступеньке с такими важными социальными направлениями как образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство. Сфера культуры возведена в ранг национальных приоритетов. Мы развиваемся, и это видят жители. Мы капитально ремонтируем сельские дома культуры, открываем библиотеки нового поколения. Ещё раз поздравляю вас с праздником, и хочу отметить, что вы, работники культуры, делаете нас добрее, искреннее, светлее, поэтому еще раз вам спасибо.





Юлия Опанасюк





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