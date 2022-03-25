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13:30, 25 марта 2022 года В Орле строительным подрядчикам увеличат авансирование до 70% Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Городского совета.





В Орле строительным подрядчикам увеличат авансирование муниципальных контрактов до 70%. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Городского совета. Напомним, что ранее профильный комитет одобрил повышение предоплаты до половины стоимости соглашения, но сегодня порог был увеличен.



Это решение даст дополнительные возможности для привлечения подрядных организаций – сегодня в условиях повышения цен на стройматериалы многие подрядчики отказываются от работы, так как не могут закупить расходники за счет выдаваемых авансов, а банковские кредиты также подорожали.





Артём Ежаков





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