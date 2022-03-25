Праздник – в генах. Династия Зиновкиных

Семья из Свердловского района Орловской области умеет подготовить праздник и создать хорошее настроение землякам. С Зиновкиными встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.

Семья Зиновкиных из Свердловского района посвятила всю жизнь родному сельскому дому культуры. Методист ДК Александра Зиновкина со своим призванием – дарить людям радость – определилась в пятилетнем возрасте. Тогда, в послевоенное детство, на праздники собирались всем селом. За тем, как люди пели и плясали, маленькая Саша наблюдала внимательно. Так песни, танцы и хорошее настроение легли в основу её карьеры. Работала и с детьми, и с ветеранами - ко всем находила подход.

С мужем Виталием их объединила любовь к общему делу. Оба они потом получат почётные звания заслуженных работников культуры. В семье родилось двое детей. Сын Алексей вырос за кулисами. Таким образом профессия сама его выбрала. 33 года мужчина работает в том же доме культуры, что и родители – ведет кружок сольного пения.

В Змиёвском ДК дружно уживаются два учреждения культуры: дом культуры и детская школа искусств. Год назад начался капитальный ремонт - в рамках нацпроекта «Культура». Провели новые системы отопления, электроснабжения и водоотведения, покрашены стены, заменены окна. 5 миллионов рублей было выделено на покупку музыкальных инструментов и другого оборудования.

Преобразился дом культуры и снаружи. Работы выполнены на 80 процентов. Уже сейчас коллективам скучать некогда - репетиции для концерта в честь открытия идут полным ходом.