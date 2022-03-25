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13:07, 25 марта 2022 года В Орле студенты показали спектакль для детей, прибывших из республик Донбасса Орловцы стараются не просто организовать нормальные условия жизни для вынужденных переселенцев, но и поддержать морально.





В Орловском институте культуры для детей Украины состоялся показ спектакля по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Студенты института знают, что творчество врачует душу, а вера в чудеса помогает справляться с трудностями. Тому подтверждение – улыбки на лицах детей, которым пришлось рано повзрослеть, столкнувшись с тяжелейшими испытаниями. Ребят из Донецка и Луганска приняли в орловских школах. Наши педагоги стараются поскорее вернуть их в русло размеренной школьной жизни, а с учёбой постепенно всё наладится. Спектакль про Алису, которой пришлось пережить различные приключения, был выбран не просто так. Ведь одна из её реплик звучит так: «Рано или поздно всё станет понятно, всё станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем всё было нужно, потому что всё будет правильно».





Эва Стасюлевич





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