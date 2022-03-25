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14:27, 25 марта 2022 года

Мэрии Орла разрешили самостоятельно ежегодно повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Повышение должно проходить в пределах годовой инфляции.


Городской совет Орла поддержал предложение мэрии Орла о ежегодном повышении стоимости проезда на показатель, не превышающий уровень годовой инфляции. Администрация сможет это делать без согласования с депутатами, но если увеличение стоимости проезда все-таки будет превышать уровень годовой инфляции, то процесс будет обсуждаться с народными избранниками.

По прошлому году инфляция составила 8,4%, поэтому ближайшее повышение стоимости проезда будет в пределах двух рублей, но пока этот вопрос не обсуждался.
«Такие меры являются объективной необходимостью компенсации инфляционного роста себестоимости транспортных перевозок. Индексация платы производится путем умножения действующего тарифа на фактический индекс потребительских цен, основываясь на статистических данных за период, прошедший с последней даты увеличения тарифа. Таким образом, является техническим приведением размера тарифа в соответствие с действующими ценами», – цитирует заместителя мэра г. Орла Алексея Степанова пресс-служба городской администрации.



Артём Ежаков


 
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