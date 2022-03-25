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16:00, 25 марта 2022 года С 1 апреля орловский ЗАГС переедет на Маслозаводской переулок Об этом сообщили в самом управлении.





С 1 апреля управление ЗАГС Орловской области откроется по новому адресу. Об этом сообщили в самом управлении. «Информируем, что с 1 апреля 2022 года Управление ЗАГС Орловской области будет размещаться по адресу: 302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 2, 4 этаж», – сообщает управление.





Артём Ежаков





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