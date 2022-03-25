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16:30, 25 марта 2022 года Орловец спас провалившегося под лед мужчину Человек попытался перейти Орлик в районе набережной Есенина и оказался в воде.





Сегодня днем в районе набережной Есенина в Орле едва не произошла трагедия – попытавшись перейти Орлик, под лед провалился 49-летний мужчина. Находившийся на берегу очевидец немедленно вызвал спасателей и с помощью подручных средств вытащил утопающего из воды, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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