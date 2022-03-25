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15:48, 25 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Перед возвращением к профилю орловские больницы отмывают от вируса. Хирургический корпус больницы им. Семашко с 1 апреля начнет работать в доковидном графике.



- Орловские аграрии выбирают российскую технику. Впереди – посевная.



- Студенты института культуры сыграли спектакль для детей Донбасса.





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