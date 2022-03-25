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16:41, 25 марта 2022 года В Орле снизился ажиотажный спрос на лекарства в муниципальных аптеках Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании городского совета.





В Орле снизился ажиотажный спрос на лекарства в муниципальных аптеках. Об этом заявил на сегодняшнем заседании городского совета директор аптеки № 2 Михаил Юдин. По его словам, в аптеке есть небольшие задержки с лекарствами для лечения щитовидной железы и противосудорожными препаратами. Аналоги им имеются, но некоторым пациентам выписывают конкретные наименования, – подчеркнул Юдин.



Что касается цен в своей аптеке, то директор подчеркнул, что рост носит «качелеобразный» характер. «Если в конце февраля - начале марта наблюдался рост буквально по всем позициям, то сейчас на ряд препаратов цена остается неизменной, а по некоторой группе даже немного снизалась», – заявил Юдин. Михаила Юдина сайт городского совета. «По номенклатуре препаратов, которые постоянно мониторят, средний рост стоимости составил около 14%. При этом муниципальные аптечные предприятия наценку не меняли и цены не поднимали», – цитирует сайт городского совета.





Артём Ежаков





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