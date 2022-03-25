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17:03, 25 марта 2022 года Орловщина отправила очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс Груз собирали в реготделении КПРФ.





Очередная партия гуманитарной помощи сегодня отправилась из Орла на Донбасс. Это уже шестая фура, которую собрали жители региона. Сбор проводило реготделение КПРФ.

Василий Иконников, член Совета Федерации, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Мы направляем продукты питания. Здесь тонны муки, сахара, гречневой крупы, подсолнечного масла. Это те товары, которые сегодня востребованы и необходимы для наших братьев».





Всеволод Трифонов





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