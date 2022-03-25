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17:57, 25 марта 2022 года В Орле сотрудники железной дороги организовали флешмоб под девизом «Своих не бросаем» Акцию провели у железнодорожного вокзала.





Сегодня сотрудники регионального отделения МЖД собрались у главного входа в вокзал - с флагами России и плакатами, на которых изображена буква Z. По окончании флешмоба в небо взлетели десятки воздушных шаров в знак поддержки наших солдат. К флешмобу могли присоединиться все прохожие и пассажиры, у кого было время до отправления поезда.





Татьяна Тимохина





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