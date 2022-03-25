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17:27, 25 марта 2022 года Цена на бумагу для оргтехники за неделю выросла в несколько раз Как с дефицитом справляется Орловщина, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.





За считанные дни офисная белая бумага формата А4 подрожала практически втрое. Запасы в канцелярских магазинах почти истощены, новых поставок нет. Но, с другой стороны, эта ситуация подвигла многие компании начать использовать активнее современные технологии и перейти на электронный документооборот. Подробнее – в сюжете корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер в программе Вести-Орёл. События недели 27 марта в 8:00.





Орловское Информбюро





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