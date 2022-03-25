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19:10, 25 марта 2022 года В Орле чествовали работников культуры Торжественное мероприятие прошло в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева.





Сегодня – День работников культуры. В нашем регионе этот профессиональный праздник отмечают 3700 человек. Они трудятся и в крупных учреждениях, и в сельских ДК, и в библиотеках, одинаково отдавая любимому делу время и частичку души.



2022-й объявлен Годом сохранения и приумножения культурных ценностей. Наш регион в этом плане уникален. В Орловской области, в одной из немногих, сохранена трёхуровневая система образования в сфере культуры.



Сегодня работников культуры чествовали представители региональной власти и депутатского корпуса. Звание «Почетный работник культуры Орловской области» присуждено директору Культурно-досугового центра «Металлург» города Орла Людмиле Никитиной.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы уже сейчас начинаем формировать планы на весну, на лето, чтобы все таланты, которые представлены в области, были реализованы. Не могу не отметить, что 2021 год был существенным в части реализации нацпроекта «Культура». Большое количество домов культуры отреставрировано, закуплено дополнительное оборудование, что позволяет сегодня говорить о движении вперед».





Татьяна Напольских





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