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19:32, 25 марта 2022 года Сегодня Андрей Клычков подвёл годовой итог работы регионального правительства Какие проблемы удалось решить, а что ещё предстоит сделать, услышали депутаты Орловского облсовета.





Один раз в год перед депутатами облсовета слово держит губернатор. Глава региона отчитывается о проделанной правительством работе. Особое внимание - аграриям и мерам господдержки: общая сумма составила более двух миллиардов. Фермеры собрали хороший урожай - первое место по гречихе в ЦФО. Зафиксирован рост в животноводстве. 2021 год прошёл под грифом пандемии коронавируса. С этим вызовом научились справляться, на пути - новый.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы вынуждены работать в условиях новой экономической реальности под давлением беспрецедентных санкций коллективного Запада. Наша задача - противостоять этому давлению и обеспечить дальнейшее развитие экономики и социальной сферы региона, в том числе опираясь на тот прочный фундамент, который удалось создать в последние годы».

Как отметил глава региона, Орловщина сделала шаг вперед по привлечению инвестиций - 15 место по стране. Экспорт промышленной продукции вырос на 30%.



Мнения фракций об услышанном отчёте губернатора - разнятся.



Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Фракция «Единой России» положительно оценивает итоги деятельности правительства за прошедший год. Мы приросли с инвестициями в объёме 60 миллиардов рублей. Бюджет области на 6 миллиардов рублей увеличен, это на 15% больше, чем в предыдущие годы».

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия - за Правду» в Орловском облсовете:«В отчёте губернатора и не могло быть ничего другого, как динамика и рост и лишь те ситуации, где удалось положительно разрешить проблему».

Одна из пока нерешённых проблем - отток медицинских кадров в пандемию. Глава региона объяснил это тем, что их переманили крупные регионы.



Интересовались депутаты и детской оздоровительной кампанией. Сейчас лагеря стали домом для беженцев. Если ситуация не изменится, для школьников будут искать другие формы отдыха.



Диалог - состоялся. Депутаты приняли отчёт, но с рекомендациями.



Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Работать эффективнее, быстрее принимать решения, с нашей точки зрения, мы считаем, что лучший отчёт это построенные дороги, построенные мосты».

Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Фракция, безусловно, считает, что необходимо делать больший упор на сохранение государственных и муниципальных унитарных предприятий, держать на контроле ситуацию с льготным лекарственным обеспечением».

Заслушали депутаты и отчёт о том, чего сами достигли в 21 году. Доклад о деятельности областного совета представил Леонид Музалевский. Как отметил спикер, парламентарии внесли 75 поправок в бюджет, приняли решение о преобразование Орловского района в муниципальный округ, обращение о федеральном финансировании Вечных огней нашло отклик - с 1 мая траты берёт на себя Газпром. Выборы изменили состав облсовета на 50%. Впервые в регпарламент вошли представители шести политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди». До этого их было четыре. Депутаты разрабатывали законы, поддерживающие предпринимателей, установили пониженную ставку по налогу - с применением упрощёнки, ряд организаций освободили от налога на имущество. Следят и за мерами поддержки, принимаемыми на федеральном уровне.

Светлана Ковалёва, депутат от партии «Новые люди»: «Буквально на этой неделе был издан закон, и теперь предприниматели, берущие молодых специалистов, получают компенсацию в течение определенного промежутка времени».

Говорили и о безработице - регион вышел на допандемийный уровень. Отметили, что из-за санкций на трёх предприятиях есть риск сокращений или временной приостановки, но сотрудникам готовы предоставить возможность переобучения.





Анна Вайсергисер





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