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19:34, 25 марта 2022 года Станислав Шувалов: с инсулином проблем быть не должно Сегодня на брифинге, который провёл руководитель департамента здравоохранения Орловской области, речь шла о возможных проблемах с лекарственными препаратами.





Орловцев волнует возможность дефицита лекарственных препаратов. Как отметил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов, в отличие от многих других регионов, у нас есть запас лекарств, которые принимаются при патологии щитовидной железы. Более семисот человек уже препаратом обеспечены.



Также прозвучал вопрос об обеспечении инсулином. Его производит предприятие, находящееся в нашем регионе.



Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Завод «Санофи», который находится на территории Орловской области работает и будет продолжать работать, так как делает он жизненно важные лекарственные препараты, касающиеся инсулинов. Были, насколько мне известно, в течение последних двух недель определенные сложности, связанные с логистикой поставки субстанций, но сейчас они все урегулированы. Есть заверения руководства завода, что он будет продолжать работать на территории области и производить лекарственные средства так же, как и ранее».

Так же глава департамента напомнил о том, что хирургический корпус больницы им. Семашко с 1 апреля будет готов принять пациентов по своему основному профилю.





Елена Литинская





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