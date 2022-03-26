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6:36, 26 марта 2022 года В апреле в Орле пройдут два общегородских субботника Они намечены на 9 и 16 апреля.





9 и 16 апреля в Орле пройдут два общегородских субботника. На них выйдут бюджетные учреждения и коммерческие организации, хозяйствующие субъекты и управляющие компании. Присоединиться к весенней генеральной уборке могут и жители Орла.



Городское управление коммунальным хозяйством обеспечит участников общегородских субботников метлами, лопатами и пакетами для мусора. Там, где запланирована посадка зелёных насаждений, предоставят воду и ведра, – сообщает мэрия.





Артём Ежаков





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