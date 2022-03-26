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7:37, 26 марта 2022 года В Орле рецидивист «подзаработал» на чужой «ГАЗели» Теперь мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.





В Орле 44-летний ранее судимый мужчина рискует снова отправиться за решётку – он проходит подозреваемым в краже нерабочей «ГАЗели» с парковочного места возле дома по ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии. Хозяйка машины оценила ущерб в 50 тысяч рублей. Орловец вывез «ГАЗель» на эвакуаторе и продал в пункте приёма металлолома. Вырученные деньги мужчина потратил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Орловцу грозит до 5 лет тюрьмы. В данный момент он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, сейчас ему выбирают меру пресечения, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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