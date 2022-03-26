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8:38, 26 марта 2022 года Госпитализация больных COVID-19 в Орловской области продолжится в шести учреждениях В регионе продолжают сокращать коечный фонд.





Госпитализация больных COVID-19 в Орловской области продолжится в шести учреждениях. Пациентов будут класть на лечение в Ливенскую, Мценскую и Плещеевскую ЦРБ, в отделение в ООКБ, в Городскую больницу им. С. П. Боткина. Также сохраняется госпитализация в Орловский противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщил глава регионального депздрава Станислав Шувалов. В области, по информации на 25 марта, развернуто 1 396 ковидных коек, занято 609 мест.



Напомним, что с 1 апреля хирургический корпус больницы им. Н. А. Семашко начнет принимать пациентов по своему основному профилю.





Артём Ежаков





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