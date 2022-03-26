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10:39, 26 марта 2022 года Прокурор Орловской области предостерег руководство кредитных потребительских кооперативов Алексей Тимошин провёл межведомственное совещание по вопросу состояния законности в кредитно-банковской сфере в регионе.





Прокурор Орловской области Алексей Тимошин вынес четыре предостережения руководству кредитных потребительских кооперативов региона. Глава надзорного ведомства акцентировал внимание на недопустимости необоснованного повышения ставок по кредитным договорам и предъявления незаконных требований о досрочном возврате предоставленных средств.



Алексей Тимошин отметил, что в условиях сложной социально-экономической ситуации вопрос соблюдения законодательства, регулирующего права потребителей в кредитно-банковской сфере, является особо актуальным, поэтому работа по защите граждан в этом направлении будет продолжена, – сообщает прокуратура.





Артём Ежаков





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