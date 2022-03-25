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21:20, 25 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Отчёт года. Две ветви власти говорили о достигнутом и пока не решённом. Перед региональным парламентом выступили губернатор и спикер облсовета.



- Гуманитарная поддержка. Очередной груз отправился из Орловской области на Донбасс.



- Сегодня работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. Лучших отметили грамотами и благодарностями.



- К 100-летию пионерии. В Орле прошла военно-патриотическая игра «Зарничка».



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