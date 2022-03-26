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14:35, 26 марта 2022 года 175 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали 47 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 107 477), госпитализировали 47 человек.



Накануне выписали 910 жителей региона. Умерли четыре пациента (с начала пандемии в области скончались 1 821 человек).





Артём Ежаков





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