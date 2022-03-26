суббота 26.03.2022 16:10:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:06, 26 марта 2022 года

Орловцам напоминают о важности вакцинации и ревакцинации от COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусом падает, но существует новая опасность – штамм «Стелс-омикрон». Уровень коллективного иммунитета в регионе уже снизился до 59,1%. Защитить себя поможет прививка. Подробнее – в сюжете корреспондента ГТРК «Орел» Елены Литинской.


Несмотря на снижение уровня заболеваемости, вакцинация от COVID-19 продолжается. Тем временем уровень коллективного иммунитета в регионе уже упал до 59,1%. Защитить себя поможет прививка – сначала первичная, а затем и повторная.

Поликлиника Советского района – чемпион по вакцинации. План полностью выполнен, но люди продолжают прививаться – в среднем по 60 человек в день. Инфекция по-прежнему витает вокруг, так что защита еще актуальна. Некоторые орловцы ревакцинируются уже в третий раз.

Переболевшим можно отложить очередную прививку на шесть месяцев. Если пациент не уверен, что заразился именно COVID-19, то ясность внесет анализ на антитела.

Порядок вакцинации сохраняется прежним – предварительная запись и осмотр терапевта. Выездная вакцинация проводится только на предприятиях или маломобильным пациентам.


Елена Литинская


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.