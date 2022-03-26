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15:06, 26 марта 2022 года Орловцам напоминают о важности вакцинации и ревакцинации от COVID-19 Уровень заболеваемости коронавирусом падает, но существует новая опасность – штамм «Стелс-омикрон». Уровень коллективного иммунитета в регионе уже снизился до 59,1%. Защитить себя поможет прививка. Подробнее – в сюжете корреспондента ГТРК «Орел» Елены Литинской.





Несмотря на снижение уровня заболеваемости, вакцинация от COVID-19 продолжается. Тем временем уровень коллективного иммунитета в регионе уже упал до 59,1%. Защитить себя поможет прививка – сначала первичная, а затем и повторная.



Поликлиника Советского района – чемпион по вакцинации. План полностью выполнен, но люди продолжают прививаться – в среднем по 60 человек в день. Инфекция по-прежнему витает вокруг, так что защита еще актуальна. Некоторые орловцы ревакцинируются уже в третий раз.



Переболевшим можно отложить очередную прививку на шесть месяцев. Если пациент не уверен, что заразился именно COVID-19, то ясность внесет анализ на антитела.



Порядок вакцинации сохраняется прежним – предварительная запись и осмотр терапевта. Выездная вакцинация проводится только на предприятиях или маломобильным пациентам.





Елена Литинская





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