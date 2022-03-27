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9:12, 27 марта 2022 года

От лаптей до патефона

В Свердловском районе есть частный музей «Крестьянский быт». Его коллекция воистину народная - прялки с двухсотлетней историей, ступа, ночва, рушники. Всего больше 350 экспонатов. Старинные вещи увидела, потрогала и даже примерила корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Музей «Крестьянский быт» - это портал в деревенское детство, где бабушкина кровать убрана взбитыми подушками, а сама она будто вышла во двор и вот-вот вернётся с кружкой парного молока. Все 350 предметов старины собрала Людмила Семеонова. Настоящий семейный раритет - платье середины 19 века. Принадлежало оно прабабке мужа Людмилы.

Модные сейчас квартиры-студии ничто иное, как прототип той самой русской избы. Никаких перегородок: на двадцати квадратных метрах умещается несколько зон: спальня, кухня и столовая. В музее можно хорошо изучть предметы быта: печь, корыто, ступу. Большая гордость хозяйки музея - коллекция рушников. Их около 50. Многие вышиты в технике «орловский спис».

Есть и патефон. В первой половине 20 века он считался признаком достатка. Музейный экспонат хорошо сохранился и до сих пор работает.

Со старинными предметами соседствуют и не совсем архаичные: винтажные платья от советских модниц, духи, игрушки и часы-ходики. Несмотря на бесконечный «тик-так», время здесь, кажется, остановилось - для того чтобы хранить историю.

Музей Людмила Семеонова оборудовала на работе - в санатории «Березка» Свердловского района. Увидеть сокровищницу могут только отдыхающие. Хранительница будет рада принять в дар новые экспонаты. Да и помещение для сохранения частной коллекции не помешает - но не скрытое от посторонних глаз, а такое, чтобы гости могли заглянуть в любой момент.


Юлия Сабельникова


 
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