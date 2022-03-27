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10:13, 27 марта 2022 года

28 марта пройдет большая пресс-конференция губернатора Орловской области

Андрей Клычков ответит на вопросы федеральных и региональных СМИ.


28 марта в Орловской области пройдет большая пресс-конференция губернатора Андрея Клычкова, – сообщает региональный информационный портал. Начало – в 15:00.

Мероприятие посетят представители районных, региональных и федеральных СМИ. Андрей Клычков расскажет о результатах социально-экономического развития области в прошлом году и задачах на текущий год.

Прямая трансляция будет вестись в социальной сети «ВКонтакте» в группе телеканала «Первый областной».

Большая часть отправленных вопросов касается устойчивости региона в условиях западных санкций. Также много вопросов поступило о реализации крупных инфраструктурных проектов: строительстве Западного обхода города Орла, реконструкции Красного моста, завершении строительства многопрофильного медицинского центра в Орле. Помимо этого, журналистов интересуют темы ремонта дорог, лекарственного обеспечения, проблемы нехватки кадров и современного оборудования в районных больницах, переселения из аварийного жилья и многие другие вопросы.


Артём Ежаков


 
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