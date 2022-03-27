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11:14, 27 марта 2022 года «И вам не жаль бумаги?» В последние дни это вопрос стал актуальным как никогда. За считанные дни офисная белая бумага формата А4 подрожала практически втрое. Запасы в канцелярских магазинах почти истощены, новых поставок нет. Но, с другой стороны, эта ситуация подвигла многие компании начать использовать активнее современные технологии и перейти на электронный документооборот. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер изучила, как отсутствие бумаги отразилось на разных сферах жизни орловцев.





Сначала вырос спрос на гречку, потом на сахар, а на этой неделе - на бумагу для оргтехники. С полок магазинов она исчезла, а там, где ещё есть, ценник шокирующий.



Екатерина Деева, продавец: «Осталось совсем чуть-чуть, стоимость 790 рублей, и ближайших поставок не будет».

За пачку в 500 листов на маркетплэйсах просят от полутора тысяч рублей и больше. К таким затратам в офисах оказались не готовы. Только в одном отделении многофункционального центра ежемесячно используют не меньше 125 коробок бумаги формата А4. Дефицит заставил действовать - с 1 апреля вводят электронный документооборот, уменьшили формат талонов для посетителей.



Павел Калугин, директор многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по г. Орлу: «Мы уменьшили печатные форму для заявлений, принимаем активно двухстороннюю печать на документах, на договорах».

В составе бумаги не только древесная целлюлоза. Около 40% - химия. Белоснежный цвет придаёт импортный отбеливатель. В областном правительстве уверены: всё наладится, как только производитель найдёт ему альтернативу.



Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «То, с чем мы столкнулись, с одной стороны, просадка в выпуске, её, наверное, производителю можно было планировать, с другой стороны, фактически спекуляция. Призываю: печатайте с двух сторон и вообще переходите в век цифровых технологий, ну а те, кто не может перейти в цифру, через две - три недели, судя по информации с завода, бумага будет по той же самой цене, что и раньше».

Бумага появится, но, скорее всего, с жёлтым оттенком. Но и бумаги, которую производят без использования отбеливателя, на орловских прилавках пока тоже нет. А вот школьники 9-11 классов сдавать выпускные экзамены будут на привычной белоснежной. Её предусмотрительно закупили заранее. Всероссийские проверочные работы перенесли на осень, но не из-за бумажного ажиотажа.



Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Закуплена она ещё в декабре, часть мы закупили ещё в первом квартале 2022 года, поэтому мы проблем с бумагой не видим».

В типографии «Труд» с запасом всех видов бумаги проблем тоже не видят. Беспокоятся о красках - они импортные. Не производят в России и формы для печати, поэтому здесь уже ищут новых поставщиков.



Юрий Горячев, генеральный директор типографии «Труд»: «Завод, который тоже делает бумагу, и тоже офисную, 75% продукции отправляет за рубеж. Каждый мечтает продать туда, а то, что остаётся здесь, то и остаётся, поэтому и возникает дефицит. Когда владельцы компаний имеют иностранный капитал, и при введении санкций они на какой-то момент прекращают работать».

Такой момент наступил. Результат - увеличение цены, и это может отпугнуть потребителя, говорят в типографии. Кстати, об этом совсем не думают на орловском бумажном комбинате. За российскими изделиями из картона заказчики выстраиваются в очередь.



Офисную бумагу производят из целлюлозы. На орловском бумажном комбинате специальной линии для этого не предусмотрено. Здесь вы пускают бумагу для гофрокартона - 200 тонн в сутки. Сырьё – макулатура, на складе его в достатке и приём налажен. В этом году производство ждёт модернизация: установят дополнительно семь линий. Контракты на поставку оборудования заключены. Проблема - найти желающих освоить рабочую профессию.



Виктор Перелыгин, генеральный директор Орловского бумажного комбината: «Главная проблема, и она не только у нас, это проблема кадров, приходится очень много времени тратить на подготовку кадров, потому что люди приходят не подготовленными. Да, мы их учим, но на это требуется время».

Время на обучение специалистов на комбинате тратить готовы. Набрать планируют около двухсот человек.





Анна Вайсергисер





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