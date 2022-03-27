В Орловской области расширят программу содействия занятости населения

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18:23, 27 марта 2022 года
В Орловской области расширят программу содействия занятости населенияОб этом сообщила глава регдепартамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина.
В 2022 году Орловской области расширят программу содействия занятости населения. Об этом сообщила глава регдепартамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина. Её слова приводит региональный информационный портал.
В оплачиваемых общественных работах в текущем году планируется задействовать 450 человек. Временная занятость предусмотрена для 150 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также для 2,8 тыс. несовершеннолетних. Услугу по профессиональной ориентации центры занятости смогут оказать почти 9,8 тыс. граждан. Услуги по социальной адаптации и психологической поддержке получат 1 600 человек, по содействию самозанятости – 300 безработных.
Право на получение государственных услуг службы занятости по психологической поддержке, социальной адаптации и организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования теперь имеют не только состоящие на учете безработные, но и граждане, находящиеся под риском увольнения.
Как отметила Ирина Гаврилина, сейчас роста безработицы в Орловской области не отмечается. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, не превышает 2,5 тыс. человек.
Артём Ежаков