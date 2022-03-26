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18:36, 26 марта 2022 года В новых экономических реалиях мошенники осваивают новые способы выманивания денег у орловцев Телефонные злоумышленники продолжают пугать граждан потерей накоплений и другими «страшилками». Масла в огонь подлило отключение российских банков от системы SWIFT. Корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов расскажет, как не стать жертвой обмана.





Телефонные мошенники нашли новый способ запугивания россиян – отключение страны от системы SWIFT. Телефонные гипнотизеры этот повод молниеносно подхватили, и открыли якобы безопасные счета, чтобы «сохранить» сбережения жертв. «SWIFT – это финансовый мессенджер, который используют банки из разных стран для обмена платежной информацией клиентов, его отключение точно не влияет на операции российских банков внутри страны», – напомнили в Центробанке.



Вот информация, которая точно поможет: не перезваниваете на незнакомые номера, особенно на короткие городские, с кодом, отличным от +7 и начинающиеся на 8 (809) – это номера для оказания платных услуг.



Но аферисты могут подменять номер, который выглядит идентичным номеру банка, поэтому при поступлении подозрительных звонков, на которых обсуждаются личные данные банковских счетов, необходимо прервать разговор. Если звонивший представился сотрудником ФСБ, то информацию следует передать в дежурную часть по Орловской области по номеру: 42-23-90.



Мошенники мастерски манипулируют интонацией и давят на жертву, поэтому специалисты говорят: сразу бросайте трубку, банки не будут вам звонить по вопросам списания денег, чем дольше вы разговариваете со злоумышленниками, тем вероятнее, что с вашими банковскими картами, как и с вашим сомнением, на том конце провода играет обычный аферист. Для перестраховки вы можете всегда перезвонить в банк сами. Его номер указан на обороте карты, цифры следует набирать вручную, не перезванивая на номер, с которого вам звонили злоумышленники.



В зоне особого риска – пенсионеры. Недавно орловчанка, работающая в салоне сотовой связи, спасла сбережения посетительницы. В один из рабочих дней женщина попросила перевести большую сумму, причем действовала бабушка строго по инструкции, которую ей озвучивали по телефону. Бдительная девушка оборвала схему мошенников.



Миллионы рублей россиян каждый день попадают в руки мошенников. Аферисты хорошо знают жертв – всю информацию берут из интернета. А еще есть боты, которые подготавливают ваше портфолио из открытых ресурсов.





Всеволод Трифонов





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