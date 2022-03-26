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17:30, 26 марта 2022 года Орловский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет учения новичков Практические занятия состоятся завтра, 27 марта.





Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает на учения всех, кто хочет присоединиться к поиску пропавших людей. Практика состоится завтра, 27 марта.



Место дислокации – Медведевский лес, возле спортплощадки комплекса «Сталь», бывшая лыжная база. Начало – в 10.30. Практика займет около четырех часов, поэтому стоит одеться потеплее, взять с собой горячий чай и легкий перекус. Все остальное, что нужно для обучения – компасы, навигаторы и другое оборудование – предоставят на месте. Все подробности можно узнать в официальной группе отряда в социальных сетях.





Мария Семак





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