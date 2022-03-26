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16:38, 26 марта 2022 года Студенческий театр ОГУ им. Тургенева «Ювента» стал народным Соответствующее звание было присвоено в преддверии Международного дня театра.





Студенческий театр ОГУ им. Тургенева «Ювента» в преддверии Международного дня театра получил заслуженную награду – звание народного. Приказ выпустило Управление культуры и архивного дела. Звание – и признание успехов, и большая ответственность.



Уже более 20 лет театр живет насыщенной и интересной жизнью, помогая открывать таланты и осваивать мировую литературу. Участники говорят, что самыми хорошими моментами обязаны зрителю. Из маленькой студии получился полноценный театр. С костюмами, заведующим литературной частью, режиссером и участием в фестивалях. Все эти годы «Ювенту» возглавляет Наталья Смоголь.



Для Орла и его университетской жизни театр давно стал хорошим другом и интересным собеседником, причем на его спектакли приходят не только студенты. Здесь не боятся браться за взрослый, серьезный репертуар, в котором особое место занимает русская классика и Тургенев.





Эва Стасюлевич





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