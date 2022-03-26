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19:37, 26 марта 2022 года Юные орловцы привезли пять медалей с чемпионата мира по всестилевому карате Поединки прошли в Суздале. С участниками международного турнира пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.





Юные орловцы привезли пять медалей с чемпионата мира по всестилевому карате. Поединки прошли в Суздале.



Елизавета Дмитричева стала серебряным призером соревнований. Говорит, что медаль далась нелегко, но могла бы выступить лучше. Карате считает способом пополнить энергию.



София Скрябина выступала на чемпионате мира второй раз. Полученная несколько лет назад бронза смотивировала девушку заниматься с удвоенным упорством. Результатом усилий стало золото. Орловчанка провела пять боев, и все до одного называет сложными, особенно полуфинал и финал.



Всестилевое карате – молодой вид спорта. Международная федерация существует всего пять лет. Медаль чемпионата мира – высшая точка в карьере спортсмена. Войти в Олимпийскую программу – пока мечта.



Александр Кузнецов, тренер-преподаватель Кромского центра дополнительного образования: «Про Олимпиаду грезят все. В отличие от прошлого вхождения карате здесь может войти не какая-то отдельная дисциплина. Можно будет охватить максимальное количество спортсменов по разным дисциплинам. Это может заинтересовать другие федерации».

Орловскую область на турнире представила полноценная сборная. В Суздале выступили как жители Орла, так и спортсмены из Кром и Мценска. Каждый из них пришел в карате в раннем возрасте и остался, чтобы вырасти в чемпиона.





Анастасия Дорохова





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