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21:20, 26 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Уровень заболеваемости коронавирусом на Орловщине падает, как и уровень коллективного иммунитета. Защитить себя поможет прививка.



- В новых экономических реалиях мошенники осваивают новые способы выманивания денег у орловцев. Телефонные злоумышленники продолжают пугать граждан потерей накоплений и другими «страшилками».



- Студенческий театр ОГУ им. Тургенева «Ювента» стал народным. Соответствующее звание было присвоено в преддверии Международного дня театра.



- Юные орловцы привезли пять медалей с чемпионата мира по всестилевому карате в Суздале.



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