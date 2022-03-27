В Мурманске создали мультфильмы по мотивам рассказов орловской писательницы Татьяны Грибановой

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12:25, 27 марта 2022 года
В Мурманске создали мультфильмы по мотивам рассказов орловской писательницы Татьяны ГрибановойПоэт и писатель Татьяна Грибанова пишет о своих корнях, о русской деревне, о природе.
Как сообщает ГТРК «Мурман», команда мурманчан, выиграв грант регионального министерства культуры, создала цикл из 26 короткометражек и мультфильмов о русских народных праздниках и традициях. Авторы проекта — директор ДК Ленинского округа Елена Титаренко и руководитель Арктической киношколы Алексей Мосин. Мультфильмы созданы по мотивам рассказов орловской писательницы Татьяны Грибановой. Увидеть, что получилось, можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рябиновый край».
Поэт и писатель Татьяна Грибанова пишет о своих корнях, о русской деревне, о природе. Среди многочисленных наград у Грибановой есть общественная Всероссийская награда - медаль Шукшина. Ее вручили писательнице за вклад в изучение и популяризацию многонациональной культуры, литературы и сохранение русского языка.
Кстати, сейчас в Орле, в библиотеке им. Пришвина, работает выставка из Мурманска, созданная в рамках проекта «Книга-путешественница». В её экспозиции – книги ручной работы.
Орловское Информбюро