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12:58, 27 марта 2022 года В Орловской области утверждён порядок выдачи удостоверений для детей войны Соответствующее постановление подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление правительства Орловской области от 21 марта 2022 г. № 144 «Об утверждении порядка выдачи (замены) удостоверения Детям войны Орловской области и формы удостоверения Детям войны Орловской области».



Порядок регламентирует процедуру выдачи (замены) удостоверений гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и проживающим на территории Орловской области.



Выдача удостоверения производится при личном обращении гражданина в территориальный отдел (филиал) учреждения социальной защиты населения при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.





Орловское Информбюро





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