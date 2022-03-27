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13:40, 27 марта 2022 года Учащиеся и педагоги православной гимназии в Вятском Посаде собрали 700 кг макулатуры После сортировки её отправили на переработку.





В Орловской православной гимназии имени преподобного Алексея прошла экологическая акция по сбору макулатуры. Об этом сообщает сайт Орловской митрополии. В течение недели воспитанники и учителя собирали бумагу, картон, упаковку, старые журналы, газеты и книги. В итоге получилось набрать почти 700 килограммов макулатуры. После сортировки ее отправили на переработку.



На вырученные средства в православной гимназии решили приобрести школьные принадлежности для будущих занятий.



Фото Орловской православной гимназии имени преподобного Алексея





Орловское Информбюро





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