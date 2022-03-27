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13:42, 27 марта 2022 года

В Орле отметили 6-летие Росгвардии

Сегодня, 27 марта, профессиональный праздник отмечают военнослужащие, сотрудники и гражданские служащие войск национальной гвардии Российской Федерации.


5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации на основе внутренних войск была сформирована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. В её состав вошли отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения, осуществляющие функции государственного контроля в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

В орловском военно-историческом музее росгвардейцы организовали торжественное собрание членов семей силовиков, погибших при исполнении служебного долга и ветеранов службы, посвященное 6-летию Росгвардии и 211-ой годовщине образования войск правопорядка.

Офицеры регионального Управления Росгвардии поздравили собравшихся с профессиональным праздником, подвели итоги деятельности Совета ветеранов за 2021 год, вручили Благодарственные письма от командования правоохранительного ведомства и цветы.

В преддверии Дня Росгвардии сотрудники регионального Управления правоохранительного ведомства побывали в селе Городище Урицкого района Орловской области, в прошлом - родовом имении генерала от инфантерии, графа Евграфа Федотовича Комаровского, который считается родоначальником войск правопорядка. Росгвардейцы приняли участие в богослужении в сельской церкви Успения Пресвятой Богородицы, в стенах которой в эпоху Комаровского располагался лазарет для крестьян. К памятнику Е.Ф. Комаровскому возложили цветы, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области


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