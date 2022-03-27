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14:07, 27 марта 2022 года В Орловской области отмечается уменьшение количества поддельных банкнот Сократилось и количество фальшивок отдельно взятых номиналов.





В Орловской области в IV квартале 2021 года в банковской системе региона обнаружили 33 фальшивые банкноты – это на 17 меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Об этом сообщает информационный портал Орловской области.



Сократилось и количество фальшивок отдельно взятых номиналов. По-прежнему чаще остальных эксперты обнаруживают пятитысячные купюры. В IV квартале 2021 года обнаружена 21 такая подделка – это на 18 меньше, чем годом ранее. Тысячерублевых фальшивок выявлено 5 шт. – на 1 меньше, чем в октябре-декабре 2020 года, а двухтысячных – 7 шт.



Эксперты Отделения Банка Росси по Орловской области напоминают, что с крупными купюрами надо быть очень внимательными. Чтобы фальшивая банкнота не попала в кошелек, надо обязательно хорошо ее рассмотреть и проверить признаки подлинности. Отличить настоящую купюру от подделки поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России».



Банк России создал детскую игру о признаках подлинности денег. Квест «Космический детектив: тайна семи банкнот» рассчитана на детей от 7 лет и поможет научиться распознавать фальшивки.





Орловское Информбюро





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