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10:45, 28 марта 2022 года Орловцы смогут поклониться частице мощей преподобноисповедника Сергия (Сребрянского) Ковчег со святыней доставят из Тверской епархии.





Со 2 апреля в Орловской епархии будет находиться частица мощей одного из самых почитаемых орловских святых – преподобноисповедника Сергия (Сребрянского). Ковчег со святыней доставят из Тверской епархии, – сообщили в Орловской митрополии. 5 апреля будет отмечаться день памяти преподобноисповедника.



Частицу мощей преподобноисповедника встретят 2 апреля в 09:00 в Иверском храме города Орла. Поклониться святыне прихожане смогут ежедневно с 9:00 до 19:00. 6 апреля в 16:00 ковчег с мощами перенесут в Свято-Успенский мужской монастырь города Орла. Доступ прихожан к святыне здесь будет открыт до 19:00 7 апреля. Утром 8 апреля ковчег доставят в храм Смоленской иконы Божией Матери. Встреча святыни состоится в этом храме в 8:00. Доступ прихожан к мощам святого Сергия здесь будет открыт ежедневно до 19:00. Проводы святыни пройдут в Смоленском храме 10 апреля в 19.00.





Артём Ежаков





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