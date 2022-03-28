Главная » Новости



11:20, 28 марта 2022 года В орловском магазине торговали сомнительной рыбой, пельменями и колбасой Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки Россельхознадзора.





В феврале орловский Россельхознадзор провел плановую проверку АО «Березки», в ходе которой выявил ряд нарушений правил содержания крупного рогатого скота на молочно-товарной ферме предприятия.



Также инспекция посетила магазин, принадлежащий акционерному обществу, где вскрылся факт совместного хранения доброкачественной и недоброкачественной продукции. На складе и на полках находились товары без указания сроков годности и условий хранения, дат выработки, а также просроченная продукция. Речь идет о замороженной рыбе, пельменях и колбасных изделиях.



Общий вес недоброкачественной продукции составил 15,3 килограмма. Она снята с реализации и уничтожена. АО привлечено к административной ответственности.





Артём Ежаков





Новости СМИ2