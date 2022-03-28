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11:45, 28 марта 2022 года 168 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали двух человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 168 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 107 815), госпитализировали двух человек.



Накануне выписали 837 жителей региона. Умерли два пациента (с начала пандемии в области скончались 1 825 человек).





Артём Ежаков





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