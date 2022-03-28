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12:45, 28 марта 2022 года Сегодня губернатор Орловской области ответит на вопросы журналистов региональных и федеральных СМИ Большая пресс-конференция Андрея Клычкова начнется в 15:00.





28 марта в Орловской области пройдет большая пресс-конференция губернатора Андрея Клычкова. Начало – в 15:00.



Мероприятие посетят представители районных, региональных и федеральных СМИ. Андрей Клычков расскажет о результатах социально-экономического развития области в прошлом году и задачах на текущий год. Прямая трансляция будет вестись в социальной сети «ВКонтакте» в группе телеканала «Первый областной».





Артём Ежаков





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