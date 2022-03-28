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12:04, 28 марта 2022 года

Орловцы участвуют в досрочном этапе ЕГЭ

Сегодня сдавали профильную математику.


Сегодня сдать ЕГЭ по математике могли выпускники прошлых лет. На проверку знаний отводилось 3 часа 55 минут.

Пунктом проведения стала Некрасовская школа-интернат. Проверить знания решили 10 человек. В основном это выпускники прошлых лет и те, кто сейчас обучается в техникумах и планирует продолжить обучение в высшей школе. Результаты известны будут после 13 апреля.

Анастасия Соколова, студентка ОГУ им. И.С. Тургенева, участница экзамена: «Не хватило балов, хотела поступить в Москву и решила попробовать свои силы ещё раз, с улучшенными знаниями за счёт университета».
Наталья Тебякина, руководитель пункта проведения ЕГЭ: «После успешной сдачи экзамена они подают документы в высшую школу в общем конкурсе, как положено, со всеми выпускниками школ».

Ранее, 24 марта 11 человек сдавали ЕГЭ досрочного периода по русскому языку.
Результаты будут объявлены не позднее 7 апреля, сообщает сайт ОРЦОКО.


Юлия Опанасюк


 
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