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12:43, 28 марта 2022 года

Орловский театр кукол показал спектакль «Аладдин»

Для артистов театра это особенный спектакль, поскольку это последняя постановка заслуженного артиста России Владимира Сергейчева. Его больше нет с нами, но он оставил немало добрых и светлых сказок.


 В Орловском театре кукол состоялся показ спектакля «Аладдин». Эту восточную сказку маленьким зрителям рассказали по-своему. Сюжет, невероятные декорации и главные герои вызвали неподдельные эмоции восторга и радости у первых зрителей.

Заглянув за кулисы, наша съёмочная группа выяснила, что для Царевны Будур изготовили две куклы. Одна из них - специально для восточного танца. А самая массивная кукла в этом спектакле – Джин. Он весит около 30 килограммов. Им управляют сразу три человека.

Этот спектакль посвящён главному режиссеру театра и режиссеру-постановщику этого спектакля, заслуженному артисту РФ Владимиру Сергеевичу Сергейчеву. Владимир Сергейчев ушёл из жизни в феврале этого года, не закончив постановку, но актёры это сделали сами. Для Алексея Фомина этот спектакль важен не только потому, что он задействован в главной роли.

Алексей Фомин, артист-кукловод Орловского театра кукол: «Это последний спектакль моего мастера, он мне давал уроки кукловождения, и один из уроков - сцена боя из «Аладдина», и с тех пор я мечтал сыграть в этом спектакле».

Екатерина Мороза, директор Орловского театра кукол: «Спектакль мы доделали без него, и он будет в память Владимиру Сергейчеву, и я думаю, что если б он увидел то, что у нас получилось, он был бы этому очень рад».

Теперь и орловцы будут радоваться Аладдину, его приключениям и победам.


Татьяна Тимохина


 
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