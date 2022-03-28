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13:07, 28 марта 2022 года

В Орле прошёл межрегиональный турнир по боксу

Соревнования посвятили мастеру спорта СССР, основоположнику этого вида спорта в Орловской области - Николаю Плахову.


Традиционно на турнир памяти мастера спорта СССР Николая Плахова приезжают сильнейшие боксёры Центрального федерального округа и не только. В этот раз в соревнованиях приняли участие около ста бойцов. Они представили 8 областей страны.

В рамках соревнований на ринг выходили спортсмены от 13 до 40 лет.

Впереди у спортсменов соревнования в Брянске и Воронеже. И судя по тому, как спортсмены демонстрировали своё боксерское мастерство, на ближайших соревнованиях развернётся нешуточная борьба за звание лучшего.


Юлия Опанасюк


 
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