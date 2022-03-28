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14:30, 28 марта 2022 года

В Орле началось создание проекта благоустройства сквера «Дворянское гнездо»

Об этом сообщили в городской администрации.


В Орле началось создание проекта благоустройства сквера «Дворянское гнездо». Право подготовить документацию получило ЗАО «Горпроект». Будущие работы включат в себя 2,6 га ландшафтного сквера и около 2 га прилегающей территории.

Главные цели и задачи разработки документации — сохранение и воссоздание уникального ландшафтного сквера для отдыха горожан и гостей Орла, создание привлекательных условия для всех групп населения. Концепция, в частности, предполагает ремонт и реставрацию смотровой площадки с балюстрадой, ротонды, устройство пешеходного перехода между Дворянским гнездом и парком Победы, создание «тропы Лаврецкого» и многое другое.

К фактическим работам по благоустройству «Дворянского гнезда» могут приступить уже в следующем году. Напомним, что сквер стал победителем предварительного голосования по выбору объектов для первоочередного благоустройства в 2023 году.


Артём Ежаков


 
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