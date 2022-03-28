Губернатор Орловской области рассказал о планах развития здравоохранения в 2022 году

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15:16, 28 марта 2022 года
Губернатор Орловской области рассказал о планах развития здравоохранения в 2022 годуАндрей Клычков в эти минуты проводит большую пресс-конференцию для представителей СМИ.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах развития здравоохранения и образования в 2022 году. Глава региона в эти минуты проводит большую пресс-конференцию для представителей СМИ.
Как заявил Андрей Клычков, в текущем году планируется капремонт 13 региональных учреждений здравоохранения, закупка 11 автомобилей, оснащение современным оборудованием областных сосудистых и онкологических центров. В Ливнах продолжится строительство детской поликлиники. На мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» запланировано свыше миллиарда рублей.
Полный доклад главы региона публикует канал "Телеграммы иZ Орла".
Артём Ежаков