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15:16, 28 марта 2022 года Губернатор Орловской области рассказал о планах развития здравоохранения в 2022 году Андрей Клычков в эти минуты проводит большую пресс-конференцию для представителей СМИ.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о планах развития здравоохранения и образования в 2022 году. Глава региона в эти минуты проводит большую пресс-конференцию для представителей СМИ.



Как заявил Андрей Клычков, в текущем году планируется капремонт 13 региональных учреждений здравоохранения, закупка 11 автомобилей, оснащение современным оборудованием областных сосудистых и онкологических центров. В Ливнах продолжится строительство детской поликлиники. На мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» запланировано свыше миллиарда рублей.



Полный доклад главы региона публикует канал "Телеграммы иZ Орла".





Артём Ежаков





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