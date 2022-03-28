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16:00, 28 марта 2022 года

Андрей Клычков рассказал о текущей ситуации с крупными городскими стройками

Речь идет о многопрофильном медцентре ООКБ, межвузовском кампусе и Красном мосте.


Губернатор Орловской области рассказал о текущей ситуации с тремя крупными стройками – многопрофильного медцентра ООКБ, студенческого кампуса и Красного моста. Андрей Клычков заявил, что в настоящий момент документация по «Титанику» готова на 94%. Текущая экономическая ситуация требует внесения изменений в бумаги. Глава региона подчеркнул, что в федеральном бюджете заложено финансирование строительства на 2022 – 2024 годы.

Студенческий кампус, как напомнил Андрей Клычков, стал федеральной программой, не концессионной. Были запланированы средства в размере 5 миллиардов рублей, но документы также будут пересмотрены. Проект включает создание учебно-лабораторного корпуса в 30 тыс. кв. метров, сети общежитий вместимостью до полутора тысяч человек, а также создание объектов спортивной и досуговой инфраструктуры. Ранее заявлялось, что фактическое начало строительства межвузовского кампуса в Орле запланировано на 2023 год.

Также сегодня в Орле был подписан контракт на строительство Красного моста. Право завершить реконструкцию получила московская фирма "Уваровская передвижная механизированная колонна № 22".


Артём Ежаков


 
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