Главная » Новости



16:21, 28 марта 2022 года Андрей Клычков выступил за госрегулирование цен Об этом губернатор Орловской области заявил на пресс-конференции для СМИ.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эти минуты проводит пресс-конференцию для представителей СМИ. Один из вопросов, задала замдиректора ГТРК «Орел» Анна Боева. Он касался возможности госрегулирования цен и использования механизмов советской экономики в текущих экономических условиях. «Мы с 2014 года перешли на мобилизационную экономику. Возвращаемся к плановой экономике – формируем краткосрочные планы по дорожным проектам, крупным бюджетным проектам. Я считаю, что нам необходимо госрегулирование по отдельным отраслям, в здравоохранении уже введено госрегулирование на отдельные лекарственные препараты. При отпускной цене на сахар от 40 рублей, цена на него увеличивалась на протяжении периода до 120 рублей. Ажиотажный спрос увеличил цены. Поэтому нужно госрегулирование, нужен межотраслевой баланс. Мы с силовым блоком проводим совещание на еженедельной основе, чтобы реагировать на изменение цен. Будет создан электронный ресурс по товарному направлению на территории региона. Необходимо формировать долгосрочные контракты, что позволит региону планировать свои инвестиции, а предприятиям долгосрочные планы развития», – цитирует губернатора Telegram-канал «Телеграммы иZ Орла».





Артём Ежаков





Новости СМИ2