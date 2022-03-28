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16:41, 28 марта 2022 года

Губернатор Орловской области предполагает уровень инфляции в размере от 15 до 20 процентов

Об этом Андрей Клычков заявил сегодня во время пресс-конференции для СМИ.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков допустил уровень инфляции в размере 15 – 20%. 
 
«Темпы инфляции будут расти, к концу года этот показатель может достигнуть 15-20 %, нужно быть к этому готовым, поэтому и на федеральном, и на региональном уровне принят ряд мер поддержки, которые уже реализуются или будут реализованы в ближайшее время. Во-первых, это индексация базовых платежей, в том числе МРОТ, социальных выплат и так далее, что значит аналогичное повышение и на региональном уровне. Во-вторых, это широкие меры социальной поддержки. В Орловской области подготовлен целый пакет мер, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса», – цитирует главу региона Telegram-канал «Телеграммы иZ Орла».
 
Также губернатор сообщил, что на меры поддержки по соцвыплатам из областного бюджета будет направлено свыше полумиллиарда рублей. Также планируется широкая поддержка предприятий в рамках импортозамещения.



Артём Ежаков


 
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